В Военно-Морских силах планируют создать противоминный дивизион
Чтобы обеспечить безопасность гражданского судоходства в Военно-Морских силах ВСУ планируют создать противоминный дивизион
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Укринформ.
По его словам, минная безопасность является одним из приоритетов.
"Мы двигаемся вперед, и что касается дальнейших перспектив, то сейчас обсуждается создание полноценного противоминного дивизиона, потому что одна из главных наших задач – это обеспечение безопасности гражданского судоходства в акваториях наших морей", - сказал Плетенчук.
Спикер добавил, что у ВМС уже есть два противоминных корабля, которые участвуют в учениях Sea Breeze: "И надеемся, что минимум четыре единицы таких будет. Еще два корабля мы ожидаем от Нидерландов".
Кроме того, Плетенчук отметил, что разминирование проводится постоянно.
"У нас есть мобильная группа по разминированию, которая постоянно занимается теми боеприпасами, которые попадают в зону видимости, в прибрежной зоне, или выбрасываемыми на берег. Так же и под водой", - рассказал он.
Однако полноценная операция по разминированию акватории – это очень сложная операция, требующая ряда благоприятных факторов, в первую очередь - прекращения боевых действий, добавил спикер.
- 2 июля командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа сказал: страны, являющиеся членами НАТО, в перспективе могут присоединиться к процессу разминирования Черного моря. Штаб уже разрабатывает соответствующие операции, чтобы при первой возможности начать противоминную операцию. По его словам, в связи с подрывом россиянами дамбы на Каховской ГЭС количество мин в Черном море увеличилось в разы. Он также рассказал, когда ВМС Украины будут иметь новые четыре боевых корабля. Кроме того, вице-адмирал отметил, что российские военные не подплывают в Одессу ближе чем на 100 морских миль (185 км).
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