Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Укринформ.

По его словам, минная безопасность является одним из приоритетов.

"Мы двигаемся вперед, и что касается дальнейших перспектив, то сейчас обсуждается создание полноценного противоминного дивизиона, потому что одна из главных наших задач – это обеспечение безопасности гражданского судоходства в акваториях наших морей", - сказал Плетенчук.

Спикер добавил, что у ВМС уже есть два противоминных корабля, которые участвуют в учениях Sea Breeze: "И надеемся, что минимум четыре единицы таких будет. Еще два корабля мы ожидаем от Нидерландов".

Кроме того, Плетенчук отметил, что разминирование проводится постоянно.

"У нас есть мобильная группа по разминированию, которая постоянно занимается теми боеприпасами, которые попадают в зону видимости, в прибрежной зоне, или выбрасываемыми на берег. Так же и под водой", - рассказал он.

Однако полноценная операция по разминированию акватории – это очень сложная операция, требующая ряда благоприятных факторов, в первую очередь - прекращения боевых действий, добавил спикер.