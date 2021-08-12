В водах Японии шторм расколол пополам сухогруз. ФОТОФАКТ
11 августа японский сухогруз Crimson Polaris сел на мель во время шторма, непогода разломила корпус судна пополам
Об этом сообщает The Maritime Executive , передает " РБК-Украина ".
Сухогруз под панамским флагом с грузом трески прибыл 11 августа 2021 в Японию из Таиланда. Во время шторма судно потеряло управление и село на мель. В корпусе образовалась трещина.
Crimson Polaris раскололся надвое в 2,5 морских милях от берега.
Сообщается о разливе масла и нефти.
Береговая охрана Японии получила сигнал бедствия и эвакуировали экипаж из 21 человека с помощью вертолетов.
Спасатели забирали команду судна в течение пяти часов.
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