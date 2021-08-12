В водах Японии шторм расколол пополам сухогруз. ФОТОФАКТ

Об этом сообщает The Maritime Executive , передает " РБК-Украина ".

Сухогруз под панамским флагом с грузом трески прибыл 11 августа 2021 в Японию из Таиланда. Во время шторма судно потеряло управление и село на мель. В корпусе образовалась трещина.

Crimson Polaris раскололся надвое в 2,5 морских милях от берега.



Сообщается о разливе масла и нефти.

Береговая охрана Японии получила сигнал бедствия и эвакуировали экипаж из 21 человека с помощью вертолетов.



Спасатели забирали команду судна в течение пяти часов.



