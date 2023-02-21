В ВМС рассказали, как изменилась разница потенциалов Украины и России в Черном море
С начала полномасштабного вторжения РФ разница потенциалов Черноморского флота России и Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины уменьшилась в три раза
Об этом заявил командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины вицеадмирал Алексей Неежпапа, передает Military Media Center .
"Если сравнивать силы и средства Черноморского флота РФ с ВМС ВСУ в начале широкомасштабного вторжения, то корабли и подразделения составляли в среднем двенадцать к одному. В настоящее время в связи с поступлением ракетных комплексов и другого вооружения от стран-партнеров, разница этих потенциалов уменьшилось в три раза", - сказал он.
Также военный отметил укрепление нашей ПВО, которая сбивает ракеты, беспилотные летательные аппараты и "другой металлолом российского и иранского производства".
Неижпапа заверил, что все стратегические подступы к Одесской области под контролем Военно-Морских Сил и других подразделений ВСУ.
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