В ВМС объяснили, почему количество произведенных в РФ "калибров", вероятнее всего, уменьшится

Об этом в Медиацентре Украина сказал спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Спикер отметил, что сейчас в РФ производят не столько "Калибров", сколько им хотелось бы.

"Это количество, скорее всего, будете уменьшаться из-за того, что многие составляющие в этих типах вооружения - 30-50 деталей составляют иностранные части. Если они смогут решать проблемы с санкциями, то, возможно, увеличить производство. Они сейчас вкладывают деньги в увеличение объемов производства. Однако сталкиваются с проблемой, которую нужно заменять своими аналогами, которые, конечно, не надежны", – рассказал спикер.

Согласно его информации, в России наблюдается схожая ситуация с некоторыми кораблями: сначала они были оборудованы немецкими двигателями, затем – китайскими, а теперь планируется завершить "серию" с использованием российских двигателей.

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"Когда строили, например, "адмиралтейскую" серию на 12 кораблей, сначала там стояли немецкие двигатели. Начался 2014-й год, начали ставить уже китайские двигатели. Сейчас они планируют эту серию завершить уже с российскими двигателями. Вы можете себе представить, насколько будет падать качество этих изделий, потому что технологически Россия остается, в принципе, отсталой страной», – заявил Плетенчук.

В последнее время, российские захватчики преимущественно используют дроны-камикадзе для нанесения ударов, особенно по Одесщине. За это время ракеты морского базирования "Калибр" используются не так часто, как раньше.