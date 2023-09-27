В ВМС объяснили, почему количество произведенных в РФ "калибров", вероятнее всего, уменьшится
От 30 до 50 компонентов российских ракет является иностранным производством. Если Россия сможет обойти международные санкции, может увеличить производство. Однако сейчас вынуждена заменять детали на свои аналоги, которые не надежны
Об этом в Медиацентре Украина сказал спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Спикер отметил, что сейчас в РФ производят не столько "Калибров", сколько им хотелось бы.
"Это количество, скорее всего, будете уменьшаться из-за того, что многие составляющие в этих типах вооружения - 30-50 деталей составляют иностранные части. Если они смогут решать проблемы с санкциями, то, возможно, увеличить производство. Они сейчас вкладывают деньги в увеличение объемов производства. Однако сталкиваются с проблемой, которую нужно заменять своими аналогами, которые, конечно, не надежны", – рассказал спикер.
Согласно его информации, в России наблюдается схожая ситуация с некоторыми кораблями: сначала они были оборудованы немецкими двигателями, затем – китайскими, а теперь планируется завершить "серию" с использованием российских двигателей.
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"Когда строили, например, "адмиралтейскую" серию на 12 кораблей, сначала там стояли немецкие двигатели. Начался 2014-й год, начали ставить уже китайские двигатели. Сейчас они планируют эту серию завершить уже с российскими двигателями. Вы можете себе представить, насколько будет падать качество этих изделий, потому что технологически Россия остается, в принципе, отсталой страной», – заявил Плетенчук.
В последнее время, российские захватчики преимущественно используют дроны-камикадзе для нанесения ударов, особенно по Одесщине. За это время ракеты морского базирования "Калибр" используются не так часто, как раньше.
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