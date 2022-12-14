В ВМС назвали количество кораблей, которые Россия удерживает в Черном, Азовском и Средиземном морях
В Черном море по состоянию на 14 декабря на боевом дежурстве находятся восемь российских кораблей, еще 11 судов находятся в Азовском и Средиземном морях
Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил ВС Украины.
В Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля. В Средиземном море - 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 76 ракет", - говорится в сообщении.
- 9 декабря Россия завела ракетоносители в пункты базирования.
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