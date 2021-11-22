В Висконсине автомобиль въехал в толпу во время рождественского парада: пятеро погибших

Об этом сообщает BBC .



Во время проведения рождественского парада в городе Уокеша красный внедорожник влетел в толпу зрителей.



Это произошло примерно в 16:30 (22:30 по Гринвичу), через 40 минут после начала парада.



Пока известно о пяти погибших и более 40 пострадавших, среди них есть дети.



"Мы услышали громкий треск, а затем оглушительные крики людей, которых ударил автомобиль", – рассказывает очевидец.



Был задержан один человек. Полиция заявляет, что это не похоже на теракт.



Как сообщил начальник полиции Дэн Томпсон, в понедельник, 22 ноября, школы будут закрыты, а дороги останутся перекрытыми, пока продолжается расследование трагедии.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb