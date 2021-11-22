В Висконсине автомобиль въехал в толпу во время рождественского парада: пятеро погибших
Полиция сообщает о по крайней мере пяти погибших и десятках пострадавших после того, как вечером 21 ноября во время праздничного парада внедорожник въехал в толпу
Об этом сообщает BBC .
Во время проведения рождественского парада в городе Уокеша красный внедорожник влетел в толпу зрителей.
Это произошло примерно в 16:30 (22:30 по Гринвичу), через 40 минут после начала парада.
Пока известно о пяти погибших и более 40 пострадавших, среди них есть дети.
"Мы услышали громкий треск, а затем оглушительные крики людей, которых ударил автомобиль", – рассказывает очевидец.
Был задержан один человек. Полиция заявляет, что это не похоже на теракт.
Как сообщил начальник полиции Дэн Томпсон, в понедельник, 22 ноября, школы будут закрыты, а дороги останутся перекрытыми, пока продолжается расследование трагедии.
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