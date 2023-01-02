Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Вызов о нападении на священнослужителя поступил в 9 часов. Когда полицейские прибыли по вызову, мужчина был вооружен опасной бритвой и находился в неадекватном состоянии. Он не реагировал на замечания и начал угрожать стражам порядка физической расправой.

Чтобы остановить мужчину, полицейскому пришлось применить табельное оружие, выстрелив фигуранту в ногу. Злоумышленника задержали, врачи оказали ему медицинскую помощь, жизни и здоровью задержанного пока ничего не угрожает.

Злоумышленником оказался 47-летний житель облцентра, который ранее проблем с законом не имел и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По фактам покушения на убийство священнослужителя и посягательства на жизнь работника правоохранительного органа начато уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 1 января правоохранители задержали винничанина, решившего запустить фейерверки по случаю Нового года, ему грозит до пяти лет за решеткой.

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