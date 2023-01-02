В Винницкой области задержали мужчину, ранившего бритвой священника УПЦ МП
В понедельник, 2 января, на священника УПЦ МП напал мужчина, вооруженный опасной бритвой. Чтобы остановить злоумышленника, полицейский был вынужден применить табельное оружие
Об этом сообщает полиция Винницкой области.
Вызов о нападении на священнослужителя поступил в 9 часов. Когда полицейские прибыли по вызову, мужчина был вооружен опасной бритвой и находился в неадекватном состоянии. Он не реагировал на замечания и начал угрожать стражам порядка физической расправой.
Чтобы остановить мужчину, полицейскому пришлось применить табельное оружие, выстрелив фигуранту в ногу. Злоумышленника задержали, врачи оказали ему медицинскую помощь, жизни и здоровью задержанного пока ничего не угрожает.
Злоумышленником оказался 47-летний житель облцентра, который ранее проблем с законом не имел и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По фактам покушения на убийство священнослужителя и посягательства на жизнь работника правоохранительного органа начато уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины.
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