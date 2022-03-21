В Винницкой области задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу
Правоохранители Винницкой области задержали двух молодых людей призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой
Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.
По предварительной информации, двое жителей Полтавской области в возрасте 41 и 30 лет предлагали взятку офицеру пограничного отряда, чтобы незаконно пересечь границу.
Это произошло в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения Могилев-Подольского пограничного отряда.
"Подозреваемые пытались незаконно пересечь украинско-молдавскую границу во избежание призыва на военную службу. Передача средств состоялась в смотровом зале в зоне таможенного контроля. Денежные средства изъяты”, - рассказал руководитель отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления областного главка полиции Евгений Кронов.
В настоящее время мужчины задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.
Национальная полиция Украины начала уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Наказанием за такое правонарушение может быть лишение свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.
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