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В Винницкой области задержали дочь оккупационного председателя Чернобаевки: ей грозит 12 лет заключения

18 апреля, 2023 вторник
10:50
Криминал

Служба безопасности Украины задержала очередную коллаборантку – 30-летнюю дочь бывшего пророссийского главы Чернобаевки Юлию Турулеву. Женщина занималась введением образовательных стандартов РФ на территории захваченного региона

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Служба безопасности задержала еще одну пособницу РФ во время комплексных мероприятий в Винницкой области. Злоумышленницей является 30-летняя дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому СБУ ранее уже сообщила о подозрении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после захвата Чернобаевки фигурантка одной из первых поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации.

По протекции коллаборанта Турулева его дочь назначили главой отдела, где она занималась введением образовательных стандартов РФ на территории захваченной общины.

"Для этого заставляла местных педагогов приобщаться к процессу русификации поселковых учебных заведений и их переводу на расчеты в российских рублях. Кроме того, она организовывала и лично участвовала в многочисленных пропагандистских акциях страны-агрессора в оккупированной части Херсона", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в конце июля прошлого года коллаборантка была делегатом на прокремлевском форуме под названием "Мы вместе с Россией". На нем участники одобрили так называемую "декларацию развития региона", которая фактически являлась планом интегрирования юга Украины в экономику РФ.

Как сообщается, после освобождения правобережной части Херсонской области вражеская приспешница переехала в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении за пособничество оккупационной администрации государства-агрессора. Злоумышленницы избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления.

Фигурантке грозит до 12 лет заключения.

На Вінничині затримали доньку окупаційного голови Чорнобаївки Юлію Турульову

  • Служба безопасности задержала еще одного пособника агрессора во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне – он помогал РФ опрокидывать военные эшелоны в Украину.
СБУ
Херсонщина
Война с Россией
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