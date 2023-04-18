Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Служба безопасности задержала еще одну пособницу РФ во время комплексных мероприятий в Винницкой области. Злоумышленницей является 30-летняя дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому СБУ ранее уже сообщила о подозрении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после захвата Чернобаевки фигурантка одной из первых поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации.

По протекции коллаборанта Турулева его дочь назначили главой отдела, где она занималась введением образовательных стандартов РФ на территории захваченной общины.

"Для этого заставляла местных педагогов приобщаться к процессу русификации поселковых учебных заведений и их переводу на расчеты в российских рублях. Кроме того, она организовывала и лично участвовала в многочисленных пропагандистских акциях страны-агрессора в оккупированной части Херсона", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в конце июля прошлого года коллаборантка была делегатом на прокремлевском форуме под названием "Мы вместе с Россией". На нем участники одобрили так называемую "декларацию развития региона", которая фактически являлась планом интегрирования юга Украины в экономику РФ.

Как сообщается, после освобождения правобережной части Херсонской области вражеская приспешница переехала в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении за пособничество оккупационной администрации государства-агрессора. Злоумышленницы избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления.

Фигурантке грозит до 12 лет заключения.