В Винницкой области задержали чиновника ВСУ: собирал секретную информацию о боевой авиации Украины
СБУ задержала в Винницкой области чиновника Воздушных сил ВСУ, собиравшего информацию о защите оборонных объектов Украины
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
У злоумышленника изъяли незаконно полученные материалы по системам защиты отечественных оборонных объектов, в том числе подразделениям боевой авиации.
Также правоохранители проверяют его на причастность к российским спецслужбам.По информации следствия, чиновник собирал секретные оборонные сведения на работе и хранил дома.
Также в ходе расследования полицейские выяснили, что двое родственников военнослужащего, до 2017 года живших в оккупированном Крыму, имеют российское гражданство. При поступлении в вуз ВСУ подозреваемый это скрыл.
В настоящее время он уволел из военного вуза, его допуск к гостайне отменен.
Правоохранители приступили к производству по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины.
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