Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

В Винницкой области задержали четырех жителей, которые снимали и пересылали видео атак беспилотников.

"Один из них снял на видео последствия атаки дронов-камикадзе, на котором видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, и перекинул коллегам, другие трое также поделились с друзьями", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что через полчаса видео появилось у российских пропагандистов. Уже через час оккупанты повторно обстреляли область. Это привело к еще большим разрушениям, пострадали люди.

"Сейчас понимаю, что указанные материалы были использованы страной-агрессором в ущерб безопасности Украины. Неправильность своих действий осознаю, мои видеоматериалы могли быть использованы для корректировки точности нанесения ударов. Никакого умысла нанести вред Украине или помочь государству-агрессору не имею", - сказал виннитчанин.

СБУ напоминает, что за такую съемку предусмотрена уголовная ответственность.

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