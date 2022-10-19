В Винницкой области задержали четырех жителей, которые снимали последствия атак дронов-камикадзе и распространяли эти видео
СБУ задержала четырех жителей Винницкой области, которые снимали и передавали видео с последствиями атак дронов-камикадзе армии РФ
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
В Винницкой области задержали четырех жителей, которые снимали и пересылали видео атак беспилотников.
"Один из них снял на видео последствия атаки дронов-камикадзе, на котором видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, и перекинул коллегам, другие трое также поделились с друзьями", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что через полчаса видео появилось у российских пропагандистов. Уже через час оккупанты повторно обстреляли область. Это привело к еще большим разрушениям, пострадали люди.
"Сейчас понимаю, что указанные материалы были использованы страной-агрессором в ущерб безопасности Украины. Неправильность своих действий осознаю, мои видеоматериалы могли быть использованы для корректировки точности нанесения ударов. Никакого умысла нанести вред Украине или помочь государству-агрессору не имею", - сказал виннитчанин.
СБУ напоминает, что за такую съемку предусмотрена уголовная ответственность.
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