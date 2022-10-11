В Винницкой области вводят режим тотальной экономии электроэнергии
В Винницкой области из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры вводят режим тотальной экономии электроэнергии
Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов в своем телеграме.
Он отметил, что в результате обстрелов инфраструктурные объекты получили серьезные разрушения, 242 населенных пункта без света.
Борзов подчеркнул, что экономия нужна, чтобы могли работать больницы и социальные учреждения. В противном случае "Винницаоблэнерго" будет вынуждено ввести графики аварийных отключений.
"Прошу винничан отнестись с пониманием. Это вынужденные временные ограничения", - пишет он.
- В Киеве и Киевской области с 11 октября ввели почасовые графики отключения света для балансировки энергосистемы.
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