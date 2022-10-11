В Винницкой области вводят режим тотальной экономии электроэнергии

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов в своем телеграме.

Он отметил, что в результате обстрелов инфраструктурные объекты получили серьезные разрушения, 242 населенных пункта без света.

Борзов подчеркнул, что экономия нужна, чтобы могли работать больницы и социальные учреждения. В противном случае "Винницаоблэнерго" будет вынуждено ввести графики аварийных отключений.

"Прошу винничан отнестись с пониманием. Это вынужденные временные ограничения", - пишет он.

В Киеве и Киевской области с 11 октября ввели почасовые графики отключения света для балансировки энергосистемы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb