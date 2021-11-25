В Винницкой области врачи и турагенты продавали фейковые COVID-сертификаты по €250
Полиция разоблачила врачей и работников турагенств, которые продавали фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса
Об этом сообщают в пресс- центре МВД.
Подделкой документов занимались медработники двух больниц Винницкой области, работники турфирм и посредники. В течение нескольких месяцев полицейские документировали их преступную деятельность и осуществляли контролируемые закупки сертификатов о вакцинации.
Посредники искали желающих получить фейковые сертификаты, отображаемые в приложении "Дия". Объявления об услугах злоумышленники размещали в закрытых группах в мессенджерах. За один поддельный сертификат мошенники просили €250.
Во время обысков правоохранители изъяли компьютеры, банковские карты и телефоны с поличным.
Уголовное производство начато по ч.3 ст. 362 УК Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). Мошенникам грозит заключение сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
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