В Винницкой области украинские военные сбили вражеский беспилотник
Украинские военные сбили вражеский БПЛА тактического уровня в Винницкой области. В общем, ситуация в регионе спокойная
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает Еспресо.TV.
"Сегодня был сбит нашими военными на территории Винницкой области беспилотный летающий аппарат тактического уровня", – сказал Борзов.
Также, по его словам, сейчас ситуация в регионе спокойная, боевые действия не ведутся.
- Напомним, "Азовцы" в Мариуполе уничтожили вражескую технику и взяли пленных.
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