В Винницкой области украинские военные сбили вражеский беспилотник

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает Еспресо.TV.



"Сегодня был сбит нашими военными на территории Винницкой области беспилотный летающий аппарат тактического уровня", – сказал Борзов.



Также, по его словам, сейчас ситуация в регионе спокойная, боевые действия не ведутся.

Напомним, "Азовцы" в Мариуполе уничтожили вражескую технику и взяли пленных.