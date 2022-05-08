В Винницкой области сотни людей провели в последний путь воина из Немирова и командира вертолета из Вапнярки

В Немирове прощались с Владимиром Шыкирявым, жителем села Будки, информирует официальный сайт Немировской городской громады.

"Провести в последний путь бойца пришли представители власти, родные, друзья и жители громады", - отмечается в сообщении.

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В этом году воину исполнилось 50 лет.

"Владимир Александрович Шыкирявый, 3 марта 1972 года рождения, погиб на восточном фронте, защищая Родину и всех нас от российского врага", - говорится на сайте Немирова.

На прощание с Владимиром в Немирове вышли сотни людей

Кроме того, 8 мая 2022 года в родной для него Вапнярке прошло прощание с павшим вблизи Мариуполя 28-летним командиром военного вертолета капитаном Вооруженных Сил Украины Богданом Ляшенко.

"Обидно, грустно и больно, сегодня подтвердился факт трагической гибели Ляшенко Богдана Романовича, 19 февраля 1994 года рождения, уроженца Вапнярской громады.

Он только начинал жить, любить, мечтать, но отдал жизнь за Родину, за наше с вами мирное небо и мечты", - сообщает по этому поводу в фейсбуке Тульчинская районная государственная администрация.

Богдан Ляшенко

Следует отметить, что капитан Ляшенко был сыном главы Киевской областной партийной организации "Правого сектора" Ивана Довжанского.

"Не знаю, правильно ли делиться нашим горем, просто помолитесь за душу нашего сына Богдана. Мечтал о небе и ушел от нас вчера (2 мая, – ред.) в бою под Мариуполем на небо", – написал 3 мая Довжанский у себя на странице.

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