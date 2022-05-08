English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Винницкой области сотни людей провели в последний путь воина из Немирова и командира вертолета из Вапнярки

В Винницкой области сотни людей провели в последний путь воина из Немирова и командира вертолета из Вапнярки

8 мая, 2022 воскресенье
19:13
война с Россией

В воскресенье, 8 мая 2022 года, в двух городах Винницкой области состоялись траурные церемонии в связи с похоронами в родных местах двоих участников боевых действий, которые погибли в войне с Россией

В Немирове прощались с Владимиром Шыкирявым, жителем села Будки, информирует официальный сайт Немировской городской громады.

"Провести в последний путь бойца пришли представители власти, родные, друзья и жители громады", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Власти годами мешали нам готовиться к обороне Украины и к обороне Мариуполя, - офицер штаба защитников Азовстали

В этом году воину исполнилось 50 лет.

"Владимир Александрович Шыкирявый, 3 марта 1972 года рождения, погиб на восточном фронте, защищая Родину и всех нас от российского врага", - говорится на сайте Немирова.

На прощание с Владимиром в Немирове вышли сотни людей

Кроме того, 8 мая 2022 года в родной для него Вапнярке прошло прощание с павшим вблизи Мариуполя 28-летним командиром военного вертолета капитаном Вооруженных Сил Украины Богданом Ляшенко.

"Обидно, грустно и больно, сегодня подтвердился факт трагической гибели Ляшенко Богдана Романовича, 19 февраля 1994 года рождения, уроженца Вапнярской громады.

Он только начинал жить, любить, мечтать, но отдал жизнь за Родину, за наше с вами мирное небо и мечты", - сообщает по этому поводу в фейсбуке Тульчинская районная государственная администрация.

Богдан Ляшенко

Следует отметить, что капитан Ляшенко был сыном главы Киевской областной партийной организации "Правого сектора" Ивана Довжанского.

"Не знаю, правильно ли делиться нашим горем, просто помолитесь за душу нашего сына Богдана. Мечтал о небе и ушел от нас вчера (2 мая, – ред.) в бою под Мариуполем на небо", – написал 3 мая Довжанский у себя на странице.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мариуполь
погибшие Герои
военные новости
новости Винниччины
Читайте также:
Азовсталь
7 мая, 2022 суббота
В попытках остановить контрнаступление ВСУ, россияне взорвали три моста в Харьковской области, в Мариуполе продолжается штурм "Азовстали", - Генштаб
6 мая, 2022 пятница
Зеленский: переговоры с РФ станут невозможными, если оккупанты уничтожат украинских военных и гражданских на Азовстали
8 мая, 2022 воскресенье
В Одессе и Николаеве раздались взрывы
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.34
    Покупка 31.34
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.92
    Продажа 33.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
8 мая
21:00
До 10 мая отменены поезда и электрички до Одессы и Запорожья
20:31
Талибы ударили ракетами по Таджикистану, - СМИ
20:27
Россияне нанесли два ракетных удара по Одессе
20:12
9 мая превратится для Путина из дня победы в день поражения. Благодаря подписанию Байденом Акта о ленд-лизе для Украины, - Порошенко на MSNBC
19:57
В Лисичанске россияне обстреляли нефтеперерабатывающий завод: вспыхнул пожар, есть угроза взрыва резервуаров
19:28
Зеленского пригласили на сегодняшний саммит G7
19:17
Враг сосредотачивается на уничтожении аэродромной инфраструктуры, – Генштаб ВСУ
19:14
Россияне нанесли ракетный удар по Сумщине
19:02
Оккупанты обстреляли Харьковщину: три человека погибли, еще пятеро получили ранения
18:57
Боевые действия стали менее интенсивными в направлении Мариуполя, - ОК "Юг"
18:46
Эксклюзив
ВСУ будут освобождать Херсонщину, и россияне знают об этом, потому и стягивают технику на север Крыма, - эксперт-международник Данилов
18:39
ВСУ обнародовали видео уничтожения российского танка при помощи "джавелина"
18:21
Украинские военные показали видео уничтожения большой базы оккупантов
18:16
Россия разбомбила дом украинца - героя СССР Петра Дзюбы, который изображен на пропагандистских плакатах, развешанных по всей Москве
18:12
Эксклюзив
Бучанский морг: более 400 тел убитых и замученных людей, - соучредитель проекта "Украинский свидетель"
18:07
Глава МИД Великобритании обещает привлечь путинский режим к ответственности за авиаудар по школе в Луганской области
18:03
В Мелитополе с 8 по 10 мая продлится комендантский час: оккупанты планируют расстреливать мирных жителей и обвинить в этом ВСУ
18:01
Обновлено
Украинец Миколенко забил дебютный гол в чемпионате Англии
18:00
ВСУ уничтожили понтонную переправу, катер, новую модель БМП и технику россиян на Северском Донце, - InformNapalm
17:52
Требуется сеанс психотерапии: В Офисе президента отреагировали на адресованное украинцам "поздравление" Путина с 9 мая
17:37
Для передвижения по Мариуполю нужно пройти "фильтрацию" и получить у рашистов три разные справки
17:26
"Путин отдал приказ. Если до 9-го не закончим, то ядерной хренью их всех сжечь". Что оккупанты говорят своим женам
17:17
В Украине без света остаются 811 населенных пунктов
17:08
В Броварском районе Киевщины пиротехники обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500
17:05
В Берлине полиция отобрала украинские флаги у участников мероприятий у мемориала погибшим во Второй мировой войне
17:00
Эксклюзив
Илья Самойленко, Азовсталь
Мы заблокировали около 7 бригад противника – 15 тысяч врагов. Почти все силы РФ уехали, – офицер штаба защитников Азовстали
17:00
Эксклюзив
Призываю подписать петицию с требованием вывезти людей из Азовстали, - жена командира полка "Азов"
16:47
Трюдо приехал в Ирпень. Обещает помочь с восстановлением
16:39
Хорватия поможет Украине с разминированием деоккупированных территорий
16:22
В небе над Одесской областью украинские военные уничтожили российские беспилотник-разведчик и крылатую ракету
16:17
США
Первая леди США побывала в Ужгороде и посетила переселенцев
16:00
Голевой пас Малиновского помог "Аталанте" победить команду Коваленко в чемпионате Италии
15:56
Полк "Азов" не может подтвердить информацию об эвакуации из Азовстали всего мирного населения
15:55
На командира "Азова" выходили политики и обвиняли, что мы им мешаем эвакуировать гражданских, - заместитель командира Паламар
15:53
Илья Самойленко, Азовсталь
У "Азова" есть связь с командованием, их приказ – держать оборону
15:46
Эксклюзив
россия солдаты
Война еще не выиграна: не стоит пренебрегать решительностью России, готовой максимально забрасывать нас мясом и техникой, - военный эксперт Тарас Чмут
15:39
Илья Самойленко, Азовсталь
Плен для "Азова" неприемлем, потому что это слишком большой подарок врагу. Заявление защитников Мариуполя
15:28
Эксклюзив
Оккупанты в Донецкой области применили запрещенные фосфорные боеприпасы, - пресс-секретарь Донецкой ОВА
15:19
Россия стягивает ракетно-зенитные силы на север временно оккупированного Крыма, - "Схемы"
15:17
Эксклюзив
Максим Розумный: Когда закончится эта война?
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV