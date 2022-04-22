В Винницкой области сократили время комендантского часа

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Facebook.

"Комендантский час в Винницкой области изменен. С завтрашнего дня, 23 апреля, введено новое время комендантского часа - с 23:00 до 5:00", - написал Борзов.

До этого комендантский час действовал с 22:00 до 6 часов утра.

