В Винницкой области сократили время комендантского часа
В Винницкой области с 23 апреля комендантский час продлится с 23:00 до 5:00
Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Facebook.
"Комендантский час в Винницкой области изменен. С завтрашнего дня, 23 апреля, введено новое время комендантского часа - с 23:00 до 5:00", - написал Борзов.
До этого комендантский час действовал с 22:00 до 6 часов утра.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное