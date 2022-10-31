В Винницкой и Хмельницкой областях сбитые ракеты оккупантов упали на гражданские объекты

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов в своем телеграмме.

По его словам, есть разрушения, но погибших и раненых нет. На месте работают спецслужбы и ГСЧС.

Сообщение о работе ПВО в Винницкой области поступило в 07:57.

Позже, в 09:36, глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий также сообщил, что вражескую ракету сбили над Хмельнитчиной. Есть разрушение гражданского объекта, работает ГСЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.

31 октября РФ ударила по объектам критической инфраструктуры Киева: часть города обесточена.

Россияне ударили по Харькову: поврежден объект критической инфраструктуры.

Также оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Черкасской области.

Около 08:00 31 октября враг нанес ракетные удары по Запорожью, в результате чего возможны перебои с электроснабжением.

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