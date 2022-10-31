В Винницкой и Хмельницкой областях сбитые ракеты оккупантов упали на гражданские объекты
Утром 31 октября сбитые силами ПВО ракеты оккупантов упали на гражданские объекты Винницкой и Хмельницкой областей, пострадавших нет
Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов в своем телеграмме.
По его словам, есть разрушения, но погибших и раненых нет. На месте работают спецслужбы и ГСЧС.
Сообщение о работе ПВО в Винницкой области поступило в 07:57.
Позже, в 09:36, глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий также сообщил, что вражескую ракету сбили над Хмельнитчиной. Есть разрушение гражданского объекта, работает ГСЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.
- 31 октября РФ ударила по объектам критической инфраструктуры Киева: часть города обесточена.
- Россияне ударили по Харькову: поврежден объект критической инфраструктуры.
- Также оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Черкасской области.
- Около 08:00 31 октября враг нанес ракетные удары по Запорожью, в результате чего возможны перебои с электроснабжением.
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