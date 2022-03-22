В Винницкой области сбили вражескую ракету "Искандер"
Во вторник, 22 марта, в Винницкой области сбили российскую крылатую ракету "Искандер".
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
"Плюс одна. "Искандер", – говорится в сообщении.
Подробности ликвидации вражеской ракеты не сообщают.
- Напомним, украинские защитники около 5:00 в пятницу, 18 марта, в небе над Одесской областью сбили крылатую ракету, запущенную с моря.
- 17 марта в Николаевской области над жилыми домами сбили вражескую крылатую ракету "Калибр".
- Также 17 марта над Киевом сбили ракету, которая, падая, попала в многоэтажку в Дарнице.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.22
- Актуальное
- Важное