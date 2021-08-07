В Винницкой области разыскивают 16-летнюю Анастасию Белевцову
Полицией Винницкой области разыскивается несовершеннолетняя жительница поселка Вороновица Анастасия Белевцова, которая родилась 2 сентября 2004 года
Ее объявили в розыск сегодня, 7 августа 2021, передает Еспресо.TV .
"По имеющейся информации, девушка может находиться в городе Виннице в компании старших знакомых", - отмечают в Национальной полиции.
Ее приметы: на вид 17-18 лет, рост 165-168 см, волосы белые, средней длины.
Была одета: в темную кофту, серые джинсы.
Граждане, которые владеют какой-либо информацией, которая поможет установить местонахождение разыскиваемого, могут сообщить в полицию по телефонам: (096) 925-94-09 или 102.
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