В Винницкой области разоблачили пропагандиста, который распространял российскую символику и оправдывал вооруженную агрессию РФ
В винницкой Жмеринке СБУ разоблачила пропагандиста, который распространял российскую символику и оправдывал вооруженную агрессию РФ на территории Украины
Об этом сообщает Управление СБ Украины в Винницкой области.
По предварительным данным, в Жмеринке Винницкой области СБУ разоблачила пророссийского пропагандиста, который прославлял оккупнатов РФ и оправдывал вооруженную агрессию России против Украины.
По данным досудебного расследования, 56-летний житель Жмеринки распространял фотографии и видео с использованием собственной страницы в российской соцсети, запрещенной на территории Украины.
Пропагандист распространял материалы, где прославлял "подвиги" русской армии и отдельных оккупантов за убийство бойцов ВС Украины.
Также мужчина репостил публикации с российской символикой и призвал оккупантов к борьбе с так называемыми украинскими "нацистами".
В результате обысков была изъята компьютерная техника с подтверждениями противоправной деятельности подозреваемого.
Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что изъятые материалы (переписки, публикации, изображения) содержат оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации и признание правомерной временной оккупации части территории Украины.
Пропагандисту было поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) УК Украины.
Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
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