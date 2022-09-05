В Винницкой области раздались взрывы, работает ПВО
В Винницкой области были слышны звуки взрывов
Как сообщил руководитель Винницкой ОВ Сергей Борзов, в области работает ПВО.
"Винничане, оставайтесь в укрытиях до отбоя "воздушной тревоги", - написал Борзов.
- Напомним, 24 августа в Винницкой области противовоздушная оборона сбила вражеский беспилотник
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