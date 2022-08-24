Об этом информирует в телеграме глава Винницкой ОВА Сергей Борзов .

"В Винницкой области работает ПВО! Воздушный объект уничтожен. Позже детали", - говорится в сообщении.

Жителей региона просят не покидать убежища.

Воздушная тревога в Винницкой области началась в 15:45.

24 августа около 11:00 противовоздушная оборона сбила ракету российских оккупантов над Черкасчиной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb