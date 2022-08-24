В Винницкой области противовоздушная оборона сбила вражеский объект
Днем 24 августа в Винницкой области противовоздушная оборона сбила вражеский объект
Об этом информирует в телеграме глава Винницкой ОВА Сергей Борзов .
"В Винницкой области работает ПВО! Воздушный объект уничтожен. Позже детали", - говорится в сообщении.
Жителей региона просят не покидать убежища.
Воздушная тревога в Винницкой области началась в 15:45.
- 24 августа около 11:00 противовоздушная оборона сбила ракету российских оккупантов над Черкасчиной.
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