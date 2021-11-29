В Винницкой области произошла утечка аммиака из железнодорожной цистерны

Об этом сообщает в Telegram ГСЧС Украины.



"По состоянию на 11:00 подразделениями ГСЧС производится осаждение облака аммиака распыленными струями воды. Отделением радиационной, химической и биологической защиты производится установление причины утечки", - говорится в сообщении.



Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.





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