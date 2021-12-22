В Винницкой области произошел пожар в комплексе отдыха: погиб человек, еще двое травмированы

Об этом информирует ГСЧС.



Возгорание произошло в 05:09 22 декабря в комплексе отдыха "Баттерфляй" в селе Селище в Винницкой области, а в 5:26 его потушили.



Как сообщают в ГСЧС, огонь распространился на площади 900 кв.



Из-за пожара один человек погиб, два травмировались, эвакуировали 56 человек, из них 53 ребенка (2006-2016 г.р.).



К ликвидации возгорания привлекли 44 спасателей и 13 ед. спецтехники.

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