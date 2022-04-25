В Винницкой области прогремели несколько взрывов, - ОВА

Об этом сообщает ОВА.



"В Винницкой области прогремели несколько взрывов. Сохраняйте спокойствие и не оставляйте укрытий до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении.



Местные жители призывают не публиковать фото, видео и информацию, которая может работать в пользу врага.



Также из-за отсутствующего напряжения в контактной сети задержана отправка междугородных поездов.



"В связи с повреждением тяговых подстанций, отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка-Козятин, Жмеринка-Казятин, Казатин-Фастов. Поезда, следующие указанными участками, задержаны, время задержки и перечень поездов будет сообщено отдельно", - говорится в уведомлении.









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