В Винницкой области по 250 евро продавали поддельные COVID-сертификаты, которые отражались в "Дии": к схеме причастны медики

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Винницкой области.



Схему продажи подделок с внесением информации в электронную систему здравоохранения наладил винницкий предприниматель при содействии медработников. Он разрекламировал свои "услуги" в закрытых группах мессенджеров, в которые входили около 3 тыс. участников. Медицинских работников, действовавшим с ним в сговоре, злоумышленник снабжал клиентов. В результате невакцинированные граждане получали электронные COVID-сертификаты, которые отражались в приложении "Дия".



Для документирования преступной деятельности полицейские провели контролируемые закупки сертификатов о вакцинации.



27 октября во время проведения обысков по месту работы семейного врача в Хмельницком и предпринимателя в Виннице изъята компьютерная техника, банковские карточки, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.



Следствие готовит материалы для объявления злоумышленникам подозрений по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).



Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.



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