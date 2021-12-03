В Винницкой области перевернулась автоцистерна с аммиаком
В пятницу, 3 декабря, вблизи Винницы произошла утечка безводного аммиака из перевернувшейся автоцистерны
Об этом сообщает ГСЧС.
"3 декабря в 6:23 на Черкасском шоссе г. Винница на автодороге М30 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка-Луганск-Изварино перевернулся автомобиль, который использовался для транспортировки газа", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, опрокинулась автоцистерна с 19 тоннами сжиженного (безводного) аммиака.
В 9:40 сотрудники ГСЧС стали перекачивать аммиак из цистерны.
К ликвидации последствий инцидента привлекли 31 спасателя и девять машин спецтехники.
- Напомним, 29 ноября в Винницкой области произошла утечка аммиака из железнодорожной цистерны.
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