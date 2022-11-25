В Винницкой области переименовали более полусотни улиц в честь Бандеры, генерала Трейко и Воинов-добровольцев
Сегодня, 25 ноября, депутаты городского совета приняли решение о завершении на территории Винницкой общины процесса деколонизации топонимов
Об этом информируют в Винницком горсовете .
"Винница была одним из его активнейших участников и одной из первых поставила финальную точку. Сейчас самоуправляющиеся единодушно поддержали наработку рабочей группы Совета по истории, культурному наследию и топонимике по переименованию завершающего блока улиц - в общей сложности вошли 52 объекта Винницы и присоединенных ", – пишет пресс-служба.
В винницкой общине всего переименовали 232 улицы, переулки, бульвары, площади.
Среди последних: улица Льва Толстого теперь будет имя проводника ОУН Степана Бандеры, а безымянную улицу, простирающуюся от Немировского шоссе до аэропорта "Винница", переименовали в честь Ивана Трейка, который был одним из 9 генералов УПА.
Еще 6 улицам городского общества присвоены имена земляков, погибших в боях с российскими оккупантами: Романа Балабы, Алексея Миргородского, Максима Шаповала, Олега Августюка, Вадима Галеты, воинов Климчуков.
"Вместо тоталитарных и коммунистических в топонимике города утвердились названия, показывающие сообществу и всему миру насколько много у нас есть важных событий и достойных украинцев, о которых стоит помнить. Особое внимание - к подвигу Героев национально-освободительной борьбы всех лет и современной российско-украинской войны", – отметили в горсовете.
Согласно новому решению переименовано:
г. Винница
- переулок 2-й Глинки – переулок 2-й Мирослава Скорика
- улица Громова – улица Романа Балабы
- переулок 1-й Громова – переулок 1-й Романа Балабы
- переулок 2-й Громова – переулок 2-й Романа Балабы
- улица Комарова – улица Леонида Каденюка
- переулок Комарова – переулок Леонида Каденюка
- переулок 1-й Комарова – переулок 1-й Леонида Каденюка
- переулок 2-й Комарова – переулок 2-й Леонида Каденюка
- переулок 3-й Комарова – переулок 3-й Леонида Каденюка
- переулок 4-й Комарова – переулок 4-й Леонида Каденюка
- переулок 5-й Комарова – переулок 5-й Леонида Каденюка
- улица Толстого Льва – улица Степана Бандеры
- переулок Толстого Льва – переулок Степана Бандеры
- улица Черняховского – улица Алексея Миргородского
- переулок 1-й Черняховского – переулок 1-й Алексея Миргородского
- переулок 2-й Черняховского – переулок 2-й Алексея Миргородского
- проезд 1-й Черняховского – проезд 1-й Алексея Миргородского
- проезд 2-й Черняховского – проезд 2-й Алексея Миргородского
- проезд 3-й Черняховского – проезд 3-й Алексея Миргородского
- проезд 4-й Черняховского – проезд 6-й Юрия Левады
- проезд 5-й Черняховского – проезд 5-й Юрия Левады
- проезд 6-й Черняховского – проезд 4-й Юрия Левады
- проезд 1-й Чехова – проезд 1-й Гетьмана Мазепы
- проезд 2-й Чехова – проезд 2-й Гетьмана Мазепы
- проезд 3-й Чехова – проезд 3-й Гетьмана Мазепы
- безымянная улица (от Немировского шоссе до аэропорта "Винница") – улица Генерала Трейка
с. Винницкие Хутора
- улица Ватутина – улица Покровская
- переулок Ватутина – переулок Покровский
- 1-й переулок Ватутина – 1-й переулок Покровский
- 2-й переулок Ватутина – 2-й переулок Покровский
- улица Винниченко – улица Владимира Винниченко
- улица Гагарина – улица Монастырская
- улица Октябрьская – улица Героев Украины
- улица Мичурина – улица Левка Симиренко
- улица Первомайская – Захарка Сыча
- улица Покрышкина – улица Генерала Шаповала
- переулок Покрышкина – переулок Генерала Шаповала
- 1-й переулок Покрышкина – 1-й переулок Генерала Шаповала
- улица Пушкина – улица Цветы Цисык
- улица Суворова – улица Всеволода Нестайко
- улица Чехова – улица Гетьмана Мазепы
- улица Максима Шаповала – улица Волонтерская
с. Писаревка
- улица Гагарина – улица Ивана Богуна
с. Щетки
- улица Первомайская – улица Ивана Луса
с. Десна
- улица Гагарина – улица Леси Украинки
с. Стадница
- улица Пушкина – улица Турбовская
- улица Яровая – улица Воинов Климчуков
с. Гавришевка
- улица Гагарина – улица Олега Августюка
с. Малые Крушлинцы
- улица Первомайская – улица Вадима Галеты
- улица Октябрьская – улица Воинов-добровольцев
с. Большие Крушлинцы
- улица Первомайская – улица Василия Стуса
- улица Мичурина – улица Вячеслава Чорновола
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