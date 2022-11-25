В Винницкой области переименовали более полусотни улиц в честь Бандеры, генерала Трейко и Воинов-добровольцев

Об этом информируют в Винницком горсовете .

"Винница была одним из его активнейших участников и одной из первых поставила финальную точку. Сейчас самоуправляющиеся единодушно поддержали наработку рабочей группы Совета по истории, культурному наследию и топонимике по переименованию завершающего блока улиц - в общей сложности вошли 52 объекта Винницы и присоединенных ", – пишет пресс-служба.

В винницкой общине всего переименовали 232 улицы, переулки, бульвары, площади.

Среди последних: улица Льва Толстого теперь будет имя проводника ОУН Степана Бандеры, а безымянную улицу, простирающуюся от Немировского шоссе до аэропорта "Винница", переименовали в честь Ивана Трейка, который был одним из 9 генералов УПА.

Еще 6 улицам городского общества присвоены имена земляков, погибших в боях с российскими оккупантами: Романа Балабы, Алексея Миргородского, Максима Шаповала, Олега Августюка, Вадима Галеты, воинов Климчуков.

"Вместо тоталитарных и коммунистических в топонимике города утвердились названия, показывающие сообществу и всему миру насколько много у нас есть важных событий и достойных украинцев, о которых стоит помнить. Особое внимание - к подвигу Героев национально-освободительной борьбы всех лет и современной российско-украинской войны", – отметили в горсовете.

Согласно новому решению переименовано:

г. Винница

переулок 2-й Глинки – переулок 2-й Мирослава Скорика

улица Громова – улица Романа Балабы

переулок 1-й Громова – переулок 1-й Романа Балабы

переулок 2-й Громова – переулок 2-й Романа Балабы

улица Комарова – улица Леонида Каденюка

переулок Комарова – переулок Леонида Каденюка

переулок 1-й Комарова – переулок 1-й Леонида Каденюка

переулок 2-й Комарова – переулок 2-й Леонида Каденюка

переулок 3-й Комарова – переулок 3-й Леонида Каденюка

переулок 4-й Комарова – переулок 4-й Леонида Каденюка

переулок 5-й Комарова – переулок 5-й Леонида Каденюка

улица Толстого Льва – улица Степана Бандеры

переулок Толстого Льва – переулок Степана Бандеры

улица Черняховского – улица Алексея Миргородского

переулок 1-й Черняховского – переулок 1-й Алексея Миргородского

переулок 2-й Черняховского – переулок 2-й Алексея Миргородского

проезд 1-й Черняховского – проезд 1-й Алексея Миргородского

проезд 2-й Черняховского – проезд 2-й Алексея Миргородского

проезд 3-й Черняховского – проезд 3-й Алексея Миргородского

проезд 4-й Черняховского – проезд 6-й Юрия Левады

проезд 5-й Черняховского – проезд 5-й Юрия Левады

проезд 6-й Черняховского – проезд 4-й Юрия Левады

проезд 1-й Чехова – проезд 1-й Гетьмана Мазепы

проезд 2-й Чехова – проезд 2-й Гетьмана Мазепы

проезд 3-й Чехова – проезд 3-й Гетьмана Мазепы

безымянная улица (от Немировского шоссе до аэропорта "Винница") – улица Генерала Трейка

с. Винницкие Хутора

улица Ватутина – улица Покровская

переулок Ватутина – переулок Покровский

1-й переулок Ватутина – 1-й переулок Покровский

2-й переулок Ватутина – 2-й переулок Покровский

улица Винниченко – улица Владимира Винниченко

улица Гагарина – улица Монастырская

улица Октябрьская – улица Героев Украины

улица Мичурина – улица Левка Симиренко

улица Первомайская – Захарка Сыча

улица Покрышкина – улица Генерала Шаповала

переулок Покрышкина – переулок Генерала Шаповала

1-й переулок Покрышкина – 1-й переулок Генерала Шаповала

улица Пушкина – улица Цветы Цисык

улица Суворова – улица Всеволода Нестайко

улица Чехова – улица Гетьмана Мазепы

улица Максима Шаповала – улица Волонтерская

с. Писаревка

улица Гагарина – улица Ивана Богуна

с. Щетки

улица Первомайская – улица Ивана Луса

с. Десна

улица Гагарина – улица Леси Украинки

с. Стадница

улица Пушкина – улица Турбовская

улица Яровая – улица Воинов Климчуков

с. Гавришевка

улица Гагарина – улица Олега Августюка

с. Малые Крушлинцы

улица Первомайская – улица Вадима Галеты

улица Октябрьская – улица Воинов-добровольцев

с. Большие Крушлинцы

улица Первомайская – улица Василия Стуса

улица Мичурина – улица Вячеслава Чорновола

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