В Винницкой области от штамма коронавируса "Дельта" умерли три человека
В Винницкой области трое инфицированных штаммом коронавируса "Дельта" умерли
Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.
"Седьмое место занимает Винницкая область по количеству проведенных прививок и диагностирует мутировавший штамм" Дельта "-" привезенный "из России. С 25 инфицированных трое умерли: мужчина и женщина с Гайсинского района - обоим по 83 года и 73-летний мужчина из Винницкого района", - отметил он.
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В то же время, информация о 13-летнем умершего инфицированного "Дельтой", не соответствует действительности."Вчера и сегодня такую новость распространяли на центральных телеканалах. Да, действительно среди инфицированных винничан с штаммом" Дельта ", является 13-летний больной. Он жив!", - добавил Борзов.
- В Житомирской области лабораторно подтвердили первые 20 случаев штамма коронавируса "Дельта", в результате которого скончался один человек.
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