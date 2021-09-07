В Винницкой области от отравления умерли двое детей
В Гайсинском районе Винницкой области двое детей умерли от отравления
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.
"Сестер возрасте 4-х и 13-ти лет госпитализировали в реанимацию 5 сентября с симптомами острого отравления неизвестным веществом. Во время оказания медицинской помощи они умерли. Еще один ребенок из этой семьи - 12-летний мальчик находится в больнице", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, одна из версий отравления - употребление грибов или лесных ягод.
В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, окончательная причина смерти детей будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.
Также полиция будет проверять профессионализм действий врачей.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 115 (умышленное убийство) УК.
- Напомним, что в Черкассах умер мальчик, который попал в реанимацию с признаками насильственных действий
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