В Винницкой области из неуправляемого самолета успешно катапультировался пилот, сбивший 5 "шахидов" и 2 крылатые ракеты
Вечером 12 октября вблизи Винницы потерпел крушение истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных Сил ВСУ
Об этом сообщает в Telegram прессслужба Воздушных сил.
Летчик выполнял боевое задание по уничтожению над Виннитчиной вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.
"В этот день пилот уже уничтожил пять "шахидов": три - на юге Украины и два - над Винницей. А накануне, во время массированного ракетного обстрела, сбил две крылатые ракеты оккупантов", - говорится в сообщении.
По неустановленным техническим причинам пилот начал терять управление самолетом, но сумел увести самолет от Винницы и успешно катапультировался. Летчик чувствует себя хорошо, причины аварии устанавливаются.
Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту звания Героя Украины.
- 12 октября Россия атаковала Винницкую область дронами-камикадзе.
- Украинцев предупредили, что из-за дронов-камикадзе воздушная тревога может продолжаться дольше.
- В Запорожской области создали специальные подразделения по борьбе с дронами-камикадзе.
- Россияне привезли на оккупированные территории иранских инструкторов, чтобы научиться использовать дроны.
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