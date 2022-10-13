Об этом сообщает в Telegram прессслужба Воздушных сил.

Летчик выполнял боевое задание по уничтожению над Виннитчиной вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

"В этот день пилот уже уничтожил пять "шахидов": три - на юге Украины и два - над Винницей. А накануне, во время массированного ракетного обстрела, сбил две крылатые ракеты оккупантов", - говорится в сообщении.

По неустановленным техническим причинам пилот начал терять управление самолетом, но сумел увести самолет от Винницы и успешно катапультировался. Летчик чувствует себя хорошо, причины аварии устанавливаются.

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту звания Героя Украины.

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