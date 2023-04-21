В Винницкой области есть попадание в инфраструктурный объект вследствие ночной атаки дронов

Об этом 21 апреля, в пятницу, в facebook сообщил начальник Винницкой ОВ Сергей Борзов.

"В Винницкой области этой ночью в результате атаки дронами-камикадзе было попадание в объект критической инфраструктуры, в результате чего возник пожар", - отметил Борзов.

Также по его словам, благодаря оперативным действиям всех служб по утрам пожар ликвидирован. Прошло без жертв.