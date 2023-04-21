В Винницкой области есть попадание в инфраструктурный объект вследствие ночной атаки дронов
В Винницкой области в результате ночной атаки дронов зафиксировано попадание в инфраструктурный объект, что привело к пожару
Об этом 21 апреля, в пятницу, в facebook сообщил начальник Винницкой ОВ Сергей Борзов.
"В Винницкой области этой ночью в результате атаки дронами-камикадзе было попадание в объект критической инфраструктуры, в результате чего возник пожар", - отметил Борзов.
Также по его словам, благодаря оперативным действиям всех служб по утрам пожар ликвидирован. Прошло без жертв.
- Утром 21 апреля российская армия открыла огонь по мирным населенным пунктам Черниговской области, зафиксировано 34 прихода. В результате обстрелов повреждены дома и транспорт.
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