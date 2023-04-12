В Винницкой области арестовали командира роты, который брал взятки за предоставление военным отпусков
В Винницкой области арестовали с правом внесения залога командира роты, который требовал у подчиненных взятки за предоставление им краткосрочных отпусков
Об этом говорится в сообщении Винницкой специализированной прокуратуры в области обороны Южного региона.
"Установлено, что командир роты с ноября 2022 систематически требовал и получал неправомерную выгоду от подчиненных военнослужащих за предоставление им краткосрочных освобождений от исполнения обязанностей военной службы", - говорится в сообщении.
"09.04.2023, при получении второй части неправомерной выгоды от подчиненного военнослужащего, капитан был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - добавили правоохранители.
Во время обыска в его служебном кабинете было обнаружено 65 тысяч гривен.
11 апреля подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 241 тысячи гривен.
- Ранее в суд направили дело в отношении командира, избившего срочника в Житомирской области.
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