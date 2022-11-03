В Виннице заработали два заведения McDonald's
3 ноября в Виннице впервые за время полномасштабной войны открыли два заведения быстрого питания McDonald's
Об этом сообщает пресс-служба корпорации в фейсбуке.
"Дабл Чизбургер, великая Фри и побольше соусов. Кто из Винницы уже давно планирует такое меню на ужин? Сегодня у вас есть все шансы", - написали в МакДональдз.
3 ноября в Виннице открыли два заведения быстрого питания по адресам:
- ВСК Магигранд, просп. Юности, 43-А
- ул. Соборная, 51-А
"Заказывайте любимые блюда из Glovo или приходите в рестораны", - добавляют в пресс-службе.
Открытые заведения McDonald's в Украине .
- В июне в McDonald's планировали начать открывать рестораны сети в Украине с августа после согласования вопросов безопасности.
- 19 сентября стало известно, что изначально заведения будут работать только на доставку, а для посетителей откроются в октябре.
- 20 сентября в Киеве возобновили работу три первых заведения McDonald's.
- 6 октября компания McDonald's объяснила причины задержки открытия ресторанов в Украине.
- 8 октября сеть заведений питания McDonald's открыла в Киеве еще два ресторана для посетителей: ул. Евгения Сверстюка, 1 (станция метро "Левобережная") и проспект Победы, 138 (станция метро "Житомирская").
- 18 октября McDonald's возобновил работу во Львове.
- 20 октября McDonald's в Киеве открыл еще два заведения – в ТРЦ SkyMall и DREAM.
- Кроме того, 25 октября McDonald's возобновил работу в Тернополе и Борисполе.
- McDonald's 28 октября возобновил работу в торгово развлекательных центрах Глобал UA в Житомире и Respublika Park в Киеве.
- В Сиховском районе Львова в среду, 2 ноября, открыли новое заведение сети ресторанов быстрого питания McDonald's.
- В среду, 2 ноября, McDonald's заново открылся в Ивано-Франковске.
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