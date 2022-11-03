Об этом сообщает пресс-служба корпорации в фейсбуке.

"Дабл Чизбургер, великая Фри и побольше соусов. Кто из Винницы уже давно планирует такое меню на ужин? Сегодня у вас есть все шансы", - написали в МакДональдз.

3 ноября в Виннице открыли два заведения быстрого питания по адресам:

ВСК Магигранд, просп. Юности, 43-А

ул. Соборная, 51-А

"Заказывайте любимые блюда из Glovo или приходите в рестораны", - добавляют в пресс-службе.

Открытые заведения McDonald's в Украине .

В июне в McDonald's планировали начать открывать рестораны сети в Украине с августа после согласования вопросов безопасности.

19 сентября стало известно, что изначально заведения будут работать только на доставку, а для посетителей откроются в октябре.

20 сентября в Киеве возобновили работу три первых заведения McDonald's.

6 октября компания McDonald's объяснила причины задержки открытия ресторанов в Украине.

8 октября сеть заведений питания McDonald's открыла в Киеве еще два ресторана для посетителей: ул. Евгения Сверстюка, 1 (станция метро "Левобережная") и проспект Победы, 138 (станция метро "Житомирская").

18 октября McDonald's возобновил работу во Львове.

20 октября McDonald's в Киеве открыл еще два заведения – в ТРЦ SkyMall и DREAM.

Кроме того, 25 октября McDonald's возобновил работу в Тернополе и Борисполе.

McDonald's 28 октября возобновил работу в торгово развлекательных центрах Глобал UA в Житомире и Respublika Park в Киеве.

В Сиховском районе Львова в среду, 2 ноября, открыли новое заведение сети ресторанов быстрого питания McDonald's.

В среду, 2 ноября, McDonald's заново открылся в Ивано-Франковске.