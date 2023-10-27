В Виннице запретили публичное использование русскоговорящего культурного продукта

Об этом сообщает винницкий городской совет.

С 27 октября, согласно решению сессии горсовета, в Виннице начинает действовать запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Мораторий означает запрет на улицах и общественном пространстве Винницы музыки, книг, телепрограмм, спектаклей, фильмов и сериалов русского производства и на русском языке.

"Символично, что это решение сессия приняла 27 октября – в День украинской письменности и языка. В этих вопросах компромисса быть не может. Война доказала: речь имеет значение", – подчеркнул мэр Моргунов Сергей Анатольевич.