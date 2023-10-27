В Виннице запретили публичное использование русскоговорящего культурного продукта
27 октября в Винницкой общине вступает в силу мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта
Об этом сообщает винницкий городской совет.
С 27 октября, согласно решению сессии горсовета, в Виннице начинает действовать запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта.
Мораторий означает запрет на улицах и общественном пространстве Винницы музыки, книг, телепрограмм, спектаклей, фильмов и сериалов русского производства и на русском языке.
"Символично, что это решение сессия приняла 27 октября – в День украинской письменности и языка. В этих вопросах компромисса быть не может. Война доказала: речь имеет значение", – подчеркнул мэр Моргунов Сергей Анатольевич.
- Киевский городской совет в четверг, 13 июля, запретил публичное использование русскоговорящего культурного продукта на территории города. Под запрет попали, в частности, книги и музыка.
- В четверг, 27 июля, Черновицкий городской совет на сессии принял решение о запрете публичного использования русскоязычного культурного продукта на территории общины.
- В Совет внесен законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за использование в публичном пространстве российской музыки, являющейся элементом враждебной пропаганды.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное