В Виннице задержали более 10 чиновников ВЛК и врачей, которые помогали военнообязанным скрыться за границу

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В результате комплексных мероприятий задержан организатор сделки – чиновник местного лечебно-диагностического центра, который привлек к незаконной деятельности более 10 человек. В первую очередь чиновники областной военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении.

"За деньги организатор схемы предлагал потенциальным призывникам избежать мобилизации и скрыться за границу на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья", - добавили в спецслужбе.

Известно, что за "работу" чиновник брал от 3 до 10 тыс. долларов, в зависимости от того, какой "диагноз" хотел получить клиент и насколько срочно.

"После получения "заказа" злоумышленник обращался к своим сообщникам из местной военной медкомиссии, которые фальсифицировали медицинские выводы о состоянии здоровья их клиентов. Таким образом они создавали формальное основание для "списания" уклонистов с военного учета и снятия соответствующих ограничений по выезду за границу ", – рассказали в СБУ.

Сотрудники СБУ установили более 200 эпизодов совершения преступления со стороны организатора схемы и его сообщников. Главный фигурант задержан при получении им вознаграждения. При обыске в автомобиле, а также по месту работы и жительства задержанного обнаружены деньги и черновые записи, подтверждающие факт получения неправомерной выгоды. Ему сообщено о подозрении.

Участникам схемы грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Следует отметить, что ранее в этом месяце в Украине также раскрыли несколько схем нелегального вывоза уклоняющихся за границу.

Так, 11 августа СБУ заблокировала три новых канала нелегального выезда из Украины граждан призывного возраста, в состав которых входили чиновники медучреждений и органов местного самоуправления.

15 августа должностным лицам Военно-врачебной комиссии Житомирской больницы объявили подозрения в вымогательстве, получении неправомерной выгоды, а также содействии переправке уклончистов через границу.

18 августа в Киеве задержали главу ВЛК, который помогал уклонистам бежать за границу.