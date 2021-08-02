В Виннице вдвое подорожал проезд в общественном транспорте
В Виннице проезд в общественном транспорте подорожал с 4 до 8 грн.
Об этом Укринформу сообщили в КП "Винницкая транспортная компания".
"Новые тарифы на проезд в городском коммунальном транспорте 1 августа вступило в силу", - сообщили в компании.
Отмечается, что новый тариф будет единственным - 8 грн за поездку в трамвае, троллейбусе или автобусе. В КП добавили, что тариф будет убыточным.
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Там отметили, что стоимость электронных проездных остается льготной. Так, безлимитный по количеству поездок месячный билет будет стоить 750 грн. А проездной на 130 поездок - 510 грн. Стоимость студенческого проездного составит 255 грн, ученический месячный билет будет стоить 155 грн.
Пересмотр тарифа вызван подорожанием всех составляющих - от 30 до более 60%. Кроме того, из-за пандемии значительно снизился объем пассажиров (электротранспортом - на 54,6%, автотранспортом - на 58,9%).
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