В Виннице в последний путь провели погибшую в результате российского обстрела четырехлетнюю Лизу
В Виннице попрощались с четырехлетней Лизой Дмитриевой, погибшей 14 июля от ракетных обстрелов
Об этом информирует Общественное .
Церемония прощания с Лизой Дмитриевой состоялась в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Пришли несколько десятков человек.
Четырехлетнюю девочку похоронили на городском кладбище на Сабарове, где скрипачи сыграли "Червону калину". Бабушка Лариса рассказала, что девочка любила игру скрипки.
Коллега бабушки Гелена Сидоренко рассказала о семье Дмитриевых: "Они ее очень любили. Я вспоминаю, как бабушка рассказывала, как она утром просыпается, чтобы маму не будить, то к бабушке подходит, открывает ей глаза и говорит: "Не спишь". А бабушка делала вид, что спит, чтобы, возможно, и она еще спала, но она рано просыпалась.У них есть собака мопс, не помню, как зовут, ему тоже будет тяжело, потому что Лиза на нем и спала, и лежала. Всем тяжело, семье – самое тяжелое".
В день обстрела, 14 июля, Лиза с мамой шла на занятия к логопеду. У девочки был синдром Дауна, в полугодовалом возрасте она перенесла тяжелую операцию на сердце. Девочка погибла мгновенно. Маму с травмой брюшной полости госпитализировали.
Сразу после ракетного удара мама Лизы в телефонном разговоре рассказала, что дочь ее погибла, рассказала бабушка девочки Лариса. Впрочем, сейчас женщина этого не помнит. Врачи запретили рассказывать пациентке правду.
"Ирина тяжелая, правда, стабильная. Хорошо, что она пришла в сознание. Она не знает очень многих обстоятельств, и даже о сегодняшнем событии мы тоже ее еще не информировали. И надеемся просто на ее выздоровление, на те силы, которые ей необходимы, и тем людям, которые пострадали от трагедии. Ведь кроме истории Ирины и Лизоньки есть еще истории, когда родители и дети пострадали", - говорит виннитчанка Елена Верлан-Кульшенко.
Также в Виннице погибли еще два мальчика – семи и восьми лет. Один из них проходил обследование в медцентре, погиб вместе с матерью. Другой - ждал дядю в припаркованном авто и попал в огненную ловушку.
- Утром 14 июля оккупанты ударили ракетами по Виннице . По словам мэра города Сергея Моргунова, в 10:43 вражеская ракета попала в здание быта "Юбилейный", автостоянку и медицинский центр.
- После ракетных обстрелов Россией Винницы в городе задержали несколько десятков человек.
- Советник президента Михаил Подоляк заявил, что российские ракетные обстрелы украинских городов являются "одобренной военной стратегией" страны-агрессора.
- После обстрела Винницы: посольство США призвало своих граждан уезжать из Украины.
- Девочка Лиза, погибшая в Виннице, снималась в ролике Зеленской.
- Утром 16 июля глава Винницкой ОВА сообщил, что в результате ракетных обстрелов гражданских объектов в Виннице погибли по меньшей мере 24 человека, в том числе трое детей.
- Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил , что мама погибшей девочки Лизы в Виннице выжила и пришла в сознание.
- В Виннице чрезвычайники завершили разбирать разрушенные здания после ракетных ударов армии РФ. В результате обстрела погибли 24 человека, 68 находятся в больнице.
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