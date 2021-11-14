В Виннице среди вакцинированных разыгрывают телевизоры и велосипеды

Среди винничан разыграют 15 телевизоров и 15 велосипедов, передаёт Еспресо.TV .



Участие в акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" могут принять люди, зарегистрированные на территории Винницкой городской общины и внутренне перемещенные лица, в возрасте от 16 лет, прошедшие полный курс вакцинации, приводит подробности местный портал 20 минут .



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Для участия в акции уже зарегистрировано более 16 тыс. жителей Винницы.



В следующем розыгрыше, который пройдет 17 декабря, разыграют 20 телевизоров, 20 велосипедов и суперприз – новый автомобиль Toyota Corolla.





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