В Виннице среди вакцинированных разыгрывают телевизоры и велосипеды
Завтра, 15 ноября 2021 года, в Винницкой городской территориальной общине пройдет второй розыгрыш призов в рамках акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь"
Среди винничан разыграют 15 телевизоров и 15 велосипедов, передаёт Еспресо.TV .
Участие в акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" могут принять люди, зарегистрированные на территории Винницкой городской общины и внутренне перемещенные лица, в возрасте от 16 лет, прошедшие полный курс вакцинации, приводит подробности местный портал 20 минут .
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Для участия в акции уже зарегистрировано более 16 тыс. жителей Винницы.
В следующем розыгрыше, который пройдет 17 декабря, разыграют 20 телевизоров, 20 велосипедов и суперприз – новый автомобиль Toyota Corolla.
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