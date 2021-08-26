В Виннице среди вакцинированных разыграют 100 подарков, главный приз - автомобиль
В Виннице среди вакцинированных против COVID-19 разыграют велосипеды, телевизоры и автомобиль
Об этом сообщает сайт горсовета.
Акция будет проходить с 1 сентября по 31 декабря. Розыгрыши проведут три раза: 19 октября, 15 ноября и 17 декабря. Регистрация должна начаться 1 сентября.
За первые два раза разыграют по 15 телевизоров и 15 велосипедов. А 17 декабря - 20 телевизоров, 20 велосипедов и автомобиль Toyota Corolla.
Винничане, которые не выигрывают призов в первом розыгрыше, автоматически станут участниками второго и третьего розыгрышей.
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Присоединиться к акции смогут жители города в возрасте от 16 лет, которые имеют декларацию и прошли полный курс вакцинации.
Чтобы стать участником акции, нужно будет зарегистрироваться на официальном сайте горсовета. Также можно обратиться с заявлением в любое отделение города.
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