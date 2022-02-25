В Виннице сообщили о воздушной тревоге

Об этом пишет Общественное Винница .



"Винничан предупредили о сигнале воздушной тревоги, всех просят спуститься в укрытие", - сообщает издание.

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