В Виннице слышны взрывы

Об этом сообщает "Общественное Винница".



Информация о взрывах в Виннице также появилась в дополнительной "Тревога". Более подробной информации, что происходит - пока нет.



Воздушная тревога в Винницкой области началась в 2:58. Граждан призывают оставаться в укрытии и не подходить к окнам.



От местных властей есть просьба не комментировать места взрывов, чтобы не корректировать врага.

В 2 ночи в Харькове во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв , а эхо было слышно во всех районах города.

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