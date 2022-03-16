В Виннице слышны взрывы
В ночь с 15 на 16 марта появилась информация о взрывах в Виннице
Об этом сообщает "Общественное Винница".
Информация о взрывах в Виннице также появилась в дополнительной "Тревога". Более подробной информации, что происходит - пока нет.
Воздушная тревога в Винницкой области началась в 2:58. Граждан призывают оставаться в укрытии и не подходить к окнам.
От местных властей есть просьба не комментировать места взрывов, чтобы не корректировать врага.
- В 2 ночи в Харькове во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв , а эхо было слышно во всех районах города.
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