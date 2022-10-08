Об этом сообщил на фейсбуке глава Винницкой областной организации Национального союза писателей Украины Вадим Витковский.

"Грустно... В областной больнице Винницы, после тяжелой болезни, на 87-м году жизни ушел в дальний путь известный украинский писатель, Король Юмора и Сатиры, кавалер двух орденов Ярослава Мудрого Олег Федорович Черногуз.

По словам Витковского, похоронен писатель будет в Киеве, на Байковом кладбище, "рядом с любимой женой Лидией, которая была для него всем".

Также, как отметил Витковский, в селе Иванов Винницкой области, где родился писатель, будет улица Черногуза и музей рожденных в селе литераторов. Кроме того, Союз писателей введет премию его имени.

"В родном селе Иванове (Яневе) осталась посаженная нами с ним памятная аллея, построенный незадолго до смерти на родительском дворе новый дом, названный в честь светлой памяти жены "Лидиным домом", как он и обещал ей при жизни. Не осуществлена пока еще одна его мечта - Музей четырех поэтов - двух родившихся здесь поляков и двух украинцев, одним из которых является он сам, Олег Чорногуз! Но мы воплотим в жизнь эту его мечту! И будет литературная премия его имени за лучший юмористический или сатирический роман года!", - пообещал глава ячейки НСПУ в Винницкой области.

Справка

Олег Чорногуз - автор первого украинского сатирического романа "Аристократ" из Вапнярки".

Главным героем произведения является Евграф Сидалковский (Сидалко) - провинциальный франт, который за счет собственного шарма, коммуникабельности и хорошего почерка, а также "удачной" женитьбы и полезных знакомств делает карьеру в Киеве.

Продолжение "Аристократа" из Вапнярки" называется "Претенденты на папаху".

К сожалению, оба произведения так и не были экранизированы.

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