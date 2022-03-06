В Виннице российские войска обстреляли аэропорт

Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.



На странице опубликовали видео, где видно, что оккупанты нанесли удар по аэропорту Винницы.

На кадрах можно заметить вспышку огня. Вероятно, начался пожар.

Напомним, сегодня, 6 марта, силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации.

Также сообщалось, что под Николаевом украинские силовики разбили оккупантов, большинство из которых - бывшие военные, перешедшие на сторону оккупационных властей Крыма. Также СБУ захватило документы военных РФ.