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В Виннице российские войска обстреляли аэропорт

6 мартa, 2022 воскресенье
14:12
война с Россией

Российские захватчики нанесли удар по аэропорту в Виннице

Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

На странице опубликовали видео, где видно, что оккупанты нанесли удар по аэропорту Винницы.

На кадрах можно заметить вспышку огня. Вероятно, начался пожар.

  • Напомним, сегодня, 6 марта, силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации.
  • Также сообщалось, что под Николаевом украинские силовики разбили оккупантов, большинство из которых - бывшие военные, перешедшие на сторону оккупационных властей Крыма. Также СБУ захватило документы военных РФ.

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