В Виннице российские войска обстреляли аэропорт
Российские захватчики нанесли удар по аэропорту в Виннице
Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.
На странице опубликовали видео, где видно, что оккупанты нанесли удар по аэропорту Винницы.
На кадрах можно заметить вспышку огня. Вероятно, начался пожар.
- Напомним, сегодня, 6 марта, силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации.
- Также сообщалось, что под Николаевом украинские силовики разбили оккупантов, большинство из которых - бывшие военные, перешедшие на сторону оккупационных властей Крыма. Также СБУ захватило документы военных РФ.
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