В Виннице разоблачили схему хищения средств через фиктивные договоры на коммунальном предприятии
В Виннице директор коммунального предприятия заключил около 130 фиктивных договоров на закупку автозапчастей
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.
По данным следствия 34-летний житель Винницкой области, занимая должность директора коммунального предприятия, вступил в сговор со столичным предпринимателем и заключил с ним около 130 договоров на закупку автозапчастей за бюджетные средства. Запасные части учреждение не получило, а полученными деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению.
Согласно проведенной экспертизе директор коммунального предприятия своими действиями причинил ущерб областному бюджету почти на миллион гривен.
Ему объявили о подозрении по ч. 3, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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