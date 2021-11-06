В Виннице пьяный гражданин РФ сбросил с торгового центра флаг Украины

Мужчина оказался гражданином России, его задержали, передает Еспресо.TV .



При этом злоумышленник находился в состоянии опьянения.



"Утром 6 ноября в полицию поступило сообщение, что со здания ТРЦ по улице 600-летия в городе Виннице неизвестный мужчина снял государственный флаг Украины. Это увидели охранники торгового центра, поэтому злоумышленник начал убегать, выбросив флаг в кусты. Задержанного в дальнейшем полицейские доставили в отдел полиции. Начато уголовное производство", - информируют местные правоохранители.

По словам начальника Винницкого районного управления полиции Виталия Курчика, 35-летний злоумышленник, оказавшийся гражданином России, был в состоянии опьянения.



Предварительно установлено, что около пяти часов утра, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, он вылез на здание и с флагштока снял флаг, который затем выбросил, когда бежал от охранников. Злоумышленник дал объяснение, что в Винницкую область приехал навестить родственников, а такие действия совершил из-за спор со знакомым.

По этому факту следствие возбудило уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). В рамках расследования устанавливаются все происшествия.



Такое правонарушение карается штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.



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