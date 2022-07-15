В Виннице после российского ракетного удара задержали несколько десятков человек

Об этом сообщил на брифинге Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает Эспрессо.TV.

"После этой трагедии было задержано несколько десятков человек. Они сейчас проходят опрос в органах полиции, СБУ. После этого можно будет что-то говорить", - рассказал Монастырский.

Министр отметил, что правоохранители не располагают конкретной информацией о возможных наводчиках.

"Мы говорим о таком виде ракет, это не вид артиллерии, который наводится "на глаз", а наводится по координатам", - сказал Монастырский.

При этом министр подчеркнул, что Россия целенаправленно била по гражданским объектам и исключил возможность ошибки в координатах.

"Враг целенаправленно наносит удары по гражданским объектам... Думаю, что это один из ответов на действия наших Вооруженных сил, сил обороны на востоке страны. ... Они совершают военные преступления, чтобы запугать. ... Удары совершаются по тем объектам, которые не представляют никакой военной опасности. Кроме того, сам тип оружия "Калибр" относится к достаточно высокоточному оружию и выбирает определенную цель. Сегодня это - гражданские люди, гражданские автомобили.... Из тех, кого мы навестили в больницах, и из тех, кого я здесь видел лично, - это гражданские", - сказал Монастырский.

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