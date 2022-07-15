В Виннице после ракетного удара продолжают искать детей, - журналистка Дидух
Ирина Дидух, журналистка из Винницы, рассказала, что в местных группах социальных сетей публикуются приметы пропавших детей после трагедии 14 июля, но по ним не находят совпадений, поэтому пропавших может быть больше
Об этом говорится в эфире Эспрессо.
Журналистка сообщила, что в городе со вчерашнего дня день траура, со вчерашнего дня на место трагедии несут горожане цветы и игрушки.
"Три ребенка находятся в больнице, но в местных группах социальных сетей люди пишут, что еще ищут детей. Известно, что исчезла мама с маленьким ребенком, еще ищут мальчика, но среди тех примет, которые указывают у пропавших детей, нет совпадений. То есть детей может быть больше", - отметила Ирина Дидух.
Корреспондентка отметила, что еще вчера был закрыт сбор крови, потому что люди приходили семьями сдавать кровь.
"В Виннице повреждено 36 домов, поэтому в городе развернули пункты на 200 человек, в которых люди могут находиться ночь, получить питание, воду. Все силы мобилизованы, чтобы оказывать людям спасение и убежище", - проинформировала журналистка.
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