В Виннице после ракетного удара госпитализированы 73 человека, 5 - в критическом состоянии, - директор департамента здравоохранения
Ольга Задорожная, директор департамента здравоохранения Винницкой ОГА, рассказала о состоянии госпитализированных людей после нанесенного врагом удара по центру города 14 июля
Об этом она сообщила в эфире Еспресо.
"Госпитализированы 73 человека, среди них четверо детей. Дети находятся в областной детской больнице и в больнице скорой помощи. Среди детей есть мальчик 10 лет с политравмой (совокупность травм, характеризующихся значительными изменениями структуры и функции органов и систем органов, – ред.), который вчера был в тяжелом состоянии, но уже прооперирован и на сегодня его состояние стабилизировалось. Также есть три девочки, одна из них девочка 8 лет с ранением голени - состояние нетяжелое, и две девочки по 15 лет, одна из них прооперирована - состояние среднее приближается к тяжелому, вторая – сначала отказалась от госпитализации, но сейчас ей оказывается медицинская помощь.
Из 73 госпитализированных, 34 человека в тяжелом состоянии, из них 5 человек в критическом. Врачи делают все, что нужно. Больницы обеспечены в полном объеме медикаментами, развернуты дополнительные койки, максимально мобилизована вся хирургия. Есть 9 человек с ожоговыми травмами, которые находят в ожоговом центре", - проинформировала директор департамента здравоохранения.
Ольга Задорожная рассказала, что все находящиеся в больницах люди идентифицированы. К сожалению, среди погибших 11 неидентифицированных, продолжаются поиски, взяты образцы ДНК.
"Взрыв произошел в центре города, где пересечение многих магистралей и транспортных сообщений, также рядом много разной инфраструктуры, могли попасть в эпицентр удара не винничане, а жители других регионов", - пояснила Задорожная.
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