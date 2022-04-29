В Виннице переименовали парк и 5 улиц с "российскими" названиями, - заммэра
В Виннице переименовали 5 улиц и парк, названия которых связаны с Россией
Об этом сообщил заместитель городского головы Винницы Андрей Очеретный в Facebook.
"Депутатами единогласно принято решение о переименовании улиц, переулков и тупиков", - отметил он.
По его словам, переименовали следующие объекты:
- улицу Московская – на Мариупольскую;
- Маяковского – на Синеводске;
- Ватутина – на Левко Лукьяненко;
- Суворова – на Николая Стаховского;
- Кутузова – на Братьев Котенков.
Парк Дружбы Народов теперь будет носить название Вишенского.
В селе Винницкие Хутора улицу Терешковой переименовали в улицу Татьяны Кошиц.
- В Малине на Житомирщине улица российского полководца Суворова теперь носит название 10-й отдельной горно-штурмовой бригады из Коломыи.
- В Малин теперь есть улица и переулок 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого
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